Росія буде вимушена повернутись до "зернової угоди" під тиском КНР та Туреччини - Bild

Ця угода потрібна особливо Китаю та Туреччині.

У Росії не так багато партнерів і вона не в тій ситуації, щоб так просто ними розкидуватись, зриваючи "зернову угоду", яка була вигідна Туреччині та Китаю.

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Таку думку висловила співробітниця Німецької ради з міжнародних справ (DGAP), незалежна журналістка та експертка з російської економічної політики Олександра Прокопенко, інформує Bild.

Вона зазначила, що Росія буде вимушена рано чи пізно повернутись до "зернової угоди".

"Ця угода потрібна Китаю та Туреччині. Це вибір між іміджем та імпортом, і Росія швидше за все вибере імпорт, тому що не так багато у Росії партнерів і не в тому вона становищі, щоб розкидатися тими небагатьма партнерами", - зазначила Прокопенко.

На її думку, у відновленні угоди особливо зацікавлений президент Туреччини.

"За словами президента Ердогана, він не збирається відмовлятися від власної дипломатичної перемоги, і він має всі важелі для того, щоб переконати Володимира Путіна повернутися назад до угоди", - сказала журналістка.

Вона зазначила, що залежність Путіна від Ердогана та режиму Сі Цзіньпіна настільки сильна, що вони можуть зателефонувати, і Росія в угоду повернеться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення Польщі не знімати ембарго проти українського зерна після 15 вересня — це недружній крок і популізм.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що припинення Росією "зернової угоди" та блокування українських портів з погрозами — ляпас країнам Африки та всім іншим державам, які залежать від українського зерна.

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