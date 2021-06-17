Кулебу не цікавить обговорення з Росією інтеграції України до НАТО

Глава МЗС не бачить потреби звертати увагу на реакцію Кремля.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бачить позитивний сигнал у рішенні саміту НАТО про те, що наша держава стане членом Альянсу, а План дій щодо членства (ПДЧ) є невід'ємною частиною цього процесу. Реакція Росії з цього приводу, на його думку, є прогнозованою, але неважливою.

Про це глава МЗС заявив на ток-шоу “Право на владу” 17 червня.

“Мене не дуже цікавить обговорення з Росією питання НАТО, тому що там дійсно говорити немає про що. Ми розуміємо, що Росія буде завжди заперечувати цьому. І ми так само розуміємо, що ми пройдемо цей шлях - і Україна буде членом НАТО”, - підкреслив Дмитро Кулеба.

За його словами, з Росією потрібно рахуватися, як з великим геополітичним гравцем, але в цьому випадку позиція Кремля є несуттєвою.

“Росія не має і не матиме права вето на вступ України до НАТО”, - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, що раніше на офіційному сайті НАТО з'явилася українська версія. В українському уряді вважають, що це показовий крок, який демонструє "високий рівень нашого нинішнього співробітництва".

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