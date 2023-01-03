"Росія - це минуле для Європи": Подоляк пояснив важливість проведення в Києві саміту Україна-ЄС

Проведення саміту Україна-ЄС в Києві свідчитиме про те, що Європа обрала сторону і буде з Україною до кінця, а епоха російськості остаточно закінчилась з початком війни.

Про це радник голови ОП розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це дуже символічно, що самі ЄС-Україна відбудеться саме в Києві. Це підкреслює те, що Європа для себе однозначно вибрала сторону. Європа кожним таким логістичним кроком підкреслює, що вона - з Україною з принципових позицій і буде до кінця. І це дуже символічно. Вона якби підкреслює, що ось ця епоха російськості, яка була довгий час в Європі, починаючи від 97-року і остаточно закінчилась з початком війни в Україні. Ось ця Європа російськості не існує більше. Існує Європа українкості. Це дуже важливо зрозуміти", - сказав Подоляк.

Так за його словами, проведення саміту Україна-ЄС в Києві також є сигналом для тих, хто ще прагнув "зберегти обличчя Путіну".

"Панівні політичні еліти європейських країн для себе визначились – разом з Україною: підтримуємо, надаємо зброю, фінанси, гуманітарну допомогу, приймаємо біженців. Але і ще окремі політики в цих політичних елітах періодично говорять про те, щоб, "а може все ж таки будемо говорити про Росію також, про якісь гарантії безпеки для РФ, про якесь обличчя Путіну, тому що це дуже важливо, Європа не зможе існувати, якщо Російська Федерація не буде мати певних гарантій для свого існування". Це все трошки дивно, але мені видається, що кожний такий логістичний крок, от як наприклад саміт, коли він відбудеться в Києві, чітко говорить про те, що Росія – це минуле, зокрема, минуле і для Європи, а Україна – це і сьогодення і майбутнє для Європи і все буде робитись для того, щоб Україна якомога швидше була інтегрована в Європу", - зазначає він.

Окрім того, Подоляк каже, що це і сигнал Російській Федерації: "Що забудьте, будь ласка, про якісь там можливості фіналізувати війну на своїх умовах. Ні. Якщо Україні знадобиться для перемоги ще додаткова допомога, то Європа буде це робити обов'язково і ось цей саміт буде підкреслювати, що для нас Україна сьогодні – це пріоритетний напрямок розвитку Європи загалом. Це дуже і дуже потужний пропагандистський сигнал у доброму сенсі цього слова", - підсумував Подоляк.

Саміт Україна-ЄС у Києві

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві. Про проведення саміту в Україні домовилися президент Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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