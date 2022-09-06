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Росія через шалені втрати в Україні береже БпЛА - британська розвідка

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Росія через шалені втрати в Україні береже БпЛА - британська розвідка

Фото: 128 бригада ЗСУ

Росія економить на безпілотниках.

Через наступ на Херсонщині і шалені втрати окупанти стали менше їх використовувати.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Цими вихідними тривала наступальна операція України на Херсонщині. Повідомлялося про 27 вильотів російських безпілотних літальних апаратів на західному березі Дніпра, порівняно з 50 вильотами на день протягом серпня. 

"Останнім часом росіяни все більш помітну роль віддають БпЛА, зокрема для виявлення цілей для ударів артилерії. БпЛА можуть бути вразливими як до кінетичних ефектів, коли їх збивають безпосередньо, так і до електронних перешкод.

З огляду на бойові втрати, ймовірно, що Росія намагається зберегти запаси БпЛА, що посилюється браком компонентів через міжнародні санкції. Обмежена доступність розвідувальних БпЛА, ймовірно, погіршує тактичну обізнаність командирів і все більше заважає російським операціям.", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.

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