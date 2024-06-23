Росія чотири рази обстріляла Харків КАБами: Терехов розповів про постраждалих та наслідки атаки

Російські окупанти напередодні завдали КАБами чотири удари по двох районах Харкова. Постраждав житловий будинок. Внаслідок атаки поранення отримали 54 місцевих мешканці.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Вже є всі остаточні цифри. Вчора ворог завдав нам чотири удари КАБами по двох районах міста Харкова. На жаль, постраждав дуже серйозно житловий будинок. Є троє людей, які, на жаль, загинули. Крім цього, на теперішню хвилину маємо 54 поранених, які перебувають у лікарні. Серед них - троє дітей. Це дуже жахливо”, - наголосив Ігор Терехов.

Він також додав, що у міста є можливість відселяти людей, переселяти в гуртожитки. Станом на зараз звернулися три людини щодо переселення з цього будинку.

“Зараз вони переселені та перебувають у готелі, що обслуговує людей, в яких склалися такі життєві обставини. Крім того, в нас є можливості в гуртожитках, де ми постійно розміщуємо людей. Наші комунальні служби зараз і після кожного прильоту працюють, щоб усунути ті негаразди, які накоїв російський агресор. Що стосується цього будинку - дуже серйозна руйнація. Нам довелося вночі разом з ДСНС обвалити цілий під'їзд, бо він представляв велику загрозу”, - підкреслив Терехов

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський показав жахливі наслідки ракетних ударів РФ по Україні за тиждень.

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