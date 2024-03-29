"Росія демонструє, наскільки вона клала на всіх": Коваленко вказав на особливості масованої атаки

З вечора 28 березня й у ніч 29 березня Росія масовано атакувала території України. Крім того, дві ракети перетнули повітряний простір іншої держави, що демонструє: РФ байдуже на всіх.

Про це написав військово-політичний огляда Олександр Коваленко.

Як підкреслив оглядач:

вперше ракети Х-101/555 подолали понад 2100 км;

наліт дронів-камікадзе Shahed-136 розпочався після 20:40 28 березня і завершився близько 5:00 29 березня, що так само його відносить до одного з найдовших нальотів цією компонентою;

дві ракети Х-101 увійшли в повітряний простір Молдови в районі села Наславча.

"Схоже, Росія демонстративно перетинає повітряний простір інших країн своїми ракетами, показуючи, наскільки вона клала на всіх. Хоча ВП Молдови перетиналося російськими ракетами з 2022 року неодноразово, що обумовлено просто відсутністю цієї країни ППО, достатньої для ефективного перехоплення російських ракет", – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 29 березня влаштували комбіновану атаку по Україні ракетами і дронами з різних напрямків. Ціллю ворожої атаки була енергетика і окупанти намагалися уразити якомога більше. Бойова робота ППО тривала понад дев’ять годин.

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