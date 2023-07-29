Росія депортувала з окупованих територій 19549 дітей — Офіс генпрокурора

Окупанти депортували дітей з Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.

Україна перевіряє інформацію щодо того, що окупанти викрали з окупованих територій 19549 дітей.

Про це в етері телемарафону розповіла начальниця відділу департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора Яніна Тертична.

Вона розповіла, що окупанти депортували дітей з Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.

"Національна поліція України спільно зі Службою безпеки України перевіряє інформацію Національного інформбюро щодо переміщення і депортації 19549 дітей з Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. Тобто це ті регіони, які були і залишаються окупованими Російською Федерацією. Вік дітей становить від року до досягнення дітей повноліття, тобто до 18 років", - розповіла Тертична.

Нагадаємо, раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу заявив, що до Білорусі під виглядом "оздоровлення" вивезли три тисячі українських дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вивезли до "військової академії" у Костромі (РФ) близько 80 старшокласників з окупованих територій Луганської області.

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