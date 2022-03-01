"Росія - держава-терорист": Зеленський заявив, що ракета, яка впала в центрі Харкова, прилетіла з Білгорода

"Росія - держава-терорист": Зеленський заявив, що ракета, яка впала в центрі Харкова, прилетіла з Білгорода

Президент каже, що це терор проти міста, це терор проти Харкова, терор проти України.

Ракету, яка вранці 1 березня впала на центральну площу Харкова, випустили з Білгорода.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.

“Український Харків та російський Білгород завжди були близькими містами за багатьма значеннями. Навіть межа між ними була умовна, лише на картах. Але тепер усе змінилося. Після крилатого удару ракети, якою по Харкову вдарили з Білгорода. Вона потрапила у площу Свободи – в обличчя нашого Харкова. Це терор проти міста, це терор проти Харкова, терор проти України. На площі не було військових цілей, як і в тих житлових районах, якими б'ють з артилерії. Ніхто не пробачить, ніхто не забуде. Цей удар по Харкову – військовий злочин. Це державний тероризм Російської Федерації. Після цього Росія – держава-терорист”, – наголосив Володимир Зеленський.

У зв'язку з цим усі світові держави закликають визнати Росію — країною-терористом. Зеленський потребує повної відповідальності для терористів у міжнародних судах.

Читайте також: