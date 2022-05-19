Росія дозволила Туреччині зайняти частину її ринку авіаперельотів

Російська Федерація передала Туреччині дві третини свого ринку авіаперельотів.

Все для того, аби виконати свої зобов'язання перед туристами.

Про це повідомляє пропагандистське видання РБК.

"Росія дозволила Туреччині зайняти дві третини ринку перельотів між країнами, щоб виконати зобов'язання перед туристами. Мінтранс розраховує повернути баланс, але йому потрібні гарантії, що російські літаки в Туреччині не заарештують", - йдеться в повідомленні.

До 18 травня сторони, за попередніми даними, скоригували співвідношення до 428 регулярних рейсів на тиждень проти 237 російських авіакомпаній, повідомляють у російському Мінтрансі.

Відмова в польотах турецьким авіакомпаніям призвела б до дефіциту квитків на рейси між країнами та подальшого зростання цін на них, тоді як квитки і так різко подорожчали.

Запровадження додаткових частот справді дозволило знизити ціни.

У березні переліт туди-назад коштував в середньому 100 тис. руб., тепер можна підібрати варіанти за 25-40 тис. руб.

Нагадаємо, що в умовах санкцій через війну, яку розв’язала РФ в Україні, влада Туреччини затвердила трьохетапну програму залучення російських туристів до країни. Вона, зокрема, передбачає створення нової авіакомпанії для чартерного перевезення на курорти.

Також раніше повідомлялося, що найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa та нідерландська KLM не пускають росіян на рейси зі Стамбула з транзитом у Європі.

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