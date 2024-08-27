Росія другу ніч поспіль атакувала Київську область ракетами та дронами: чи є влучання і постраждалі

Другу ніч поспіль росіяни масовано атакували Київщину комбіновано, застосовуючи ударні дрони та ракети. Працювали сили ППО.

Про це інформує начальник ОВА Руслан Кравченко.

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"Тривога триває вже більше 8 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", - зазначив він.

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків виникло загорання травʼяного настилу та лісової підстилки поза межами населених пунктів у декількох громадах області. Пожежі ліквідовані.

Кравченко додав, що оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня противник атакував Київ ракетами і дронами. В МВА назвали перші наслідки.

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