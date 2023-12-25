"Росія гострить зуби": очільник МЗС Чехії назвав головний виклик для Європи

РФ становить небезпеку не лише для України, але й для усієї Європи.

Перед Прагою та усією Європою зараз стоїть виклик - тримати Росію якомога подалі від чеських кордонів.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю ČTK.

Він наголосив, що в Європі повинні пам'ятати, що Україна стримує імперську експансію РФ, яка вже почала заявляти про свої наміри на центральноєвропейський регіон.

Крім того, допомога Україні також на користь і європейській безпеці.

"Якщо Україна впаде, ми зіткнемося з Росією трохи ближче – буквально на кордонах Євросоюзу, дуже близько до Чехії, і ми не повинні цього допустити", – наголосив Ліпавський.

Він додав, що попри втому від війни, РФ залишається для усієї Європи - головним викликом.

"Я регулярно кажу всім в Європі, що наш головний виклик – тримати РФ якомога далі від наших кордонів. Саме на це має бути спрямована наша політика. Дебати проходять непросто, але ми бачимо, що врешті-решт європейські країни здатні дійти згоди", – зауважив Ліпавський.

Зазначимо, що чеський президент Петр Павел підписав Закон, згідно з яким українські біженці матимуть право на захист до 31 березня 2025 року. Вони повинні будуть реєструватися в електронному вигляді з січня до 15 березня наступного року.

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