Росія готує 175 тисяч солдатів для наступу в Україну — The Washington Post

Росія готує 175 тисяч солдатів для наступу в Україну — The Washington Post

Російські війська зосереджені у декількох місцях неподалік кордону України, пише видання.

Американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну на декількох фронтах. Вже на початку наступного року Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

У документі американської розвідки, отриманому The Washington Post, який включає супутникові фотографії, видно, що російські війська зосереджуються у чотирьох місцях. Згідно з документом, наразі розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також танки і артилерія, що знову прибули на місце дислокації.

"Російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року з масштабом сил, що вдвічі перевищує той, який ми бачили минулої весни під час раптових навчань Росії біля кордонів України... Плани охоплюють широке пересування батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тисяч осіб, а також бронетехніку, артилерію і техніку",- пише видання.

Росія продовжує накопичувати війська на українському кордоні

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія стягнула понад 94 тисячі військових до кордонів України та окупованих територій. Українська сторона розглядає можливість нового нападу Росії, який, найімовірніше, може припасти на кінець січня.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що значна, незвичайна концентрація сил Росії на кордоні викликає тривогу, оскільки вона супроводжується посиленою риторикою.

Столтенберг закликав Росію до прозорості, деескалації та зниження напруженості та попередив, що агресія проти України обійдеться Росії дорого і матиме серйозні політичні та економічні наслідки.

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