Росія готує "акцію" для дескредитації українського президента - розвідка

Російські окупанти планують створити псевдофонд, щоб в подальшому очорнити керівництво України.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Згідно з задумом авторів "акції", буде створено та оприлюднено фейковий майданчик (сайт) так званого "Фонду ЗЕЛЕНСЬКОГО", на якому буде розміщено пропозицію до іноземних громадян та установ, долучитися до його "діяльності". Планується створення та подальша публікація "асортиментної лінійки Фонду" та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи. Роботу організаційної структури Фонду у країнах Європи планується розбудовувати за принципом "мережевого маркетингу". Це, на думку організаторів, дасть змогу активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіапросторі", -повідомляють у розвідці.

Вже відомо, що на сьогодні створено сайт "липового фонду" та підготовлено для поширення у соціальних мережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення Фонду.

Також створено базу т.зв. "мережевих лідерів" та блогерів для подальшого поширення матеріалів, підготовлено меми та коментарі для соціальних мереж.

"Найближчим часом очікується повноцінний "запуск" проекту та початок широкої медійної кампанії з розкрутки. Закликаємо міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України виключно з підтверджених джерел", - звернулися в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, Арестович повідомив, що розвідки України та Заходу розійшлися лише в сценарії вторгнення РФ.

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