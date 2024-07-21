Росія готує масштабну повітряну атаку: експерт проаналізував ракетні удари

Від початку липня російські терористи застосували 97 засобів ураження, з яких було збито 61.
У перші три тижні липня інтенсивність ракетних ударів російської терористичної армії була нижчою, ніж у червні. Це може свідчити про накопичення боєкомплекту для масованої повітряної атаки.
До такого висновку прийшов військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.
За його підрахунками, у липні російські війська використовували таку номенклатуру та кількість ракетних засобів ураження на території України:
- Х-101/555 – 22 (збито - 19);
- КРМБ "Калібр" — 14 (11);
- Х-59/69 — 24 (22);
- Х-47М2 "Кинджал" – 1 (1);
- 3М22 "Циркон" – 1 (0);
- Х-22 — 2 (0);
- Іскандер-М – 21 (4);
- Іскандер-К – 4 (1);
- Невстановлені засоби – 11 (3).
Загалом російські терористи застосували 97 засобів ураження, з яких було збито 61.
“При цьому найінтенсивніший день застосування ракетних засобів ураження був 8 липня, після чого в ніч проти 12 липня РОВ застосували 5 ракет Х-101/555 у комбінації з Shahed-131/136. Після цього уже протягом 10 днів застосування Х-101/555 не фіксувалося. Це може бути пов'язане із накопиченням боєкомплекту для чергового комбінованого удару”, - зазначив експерт.
Він зауважив, що всі інші епізоди були одиничними обстрілами ракетами Х-59/69, 9М723 тощо.
Коваленко також відзначив, що місцем найінтенсивніших одноразових ударів став Київ, але в липні ракети також атакували Дніпропетровську, Харківську, Полтавську та Одеську області.
Водночас, як наголосив військовий оглядач, загальна інтенсивність ударів у перші три тижні липня була нижчою, ніж у червні.
“Ця тенденція насторожує і може свідчити про накопичення БК і підготовку до комбінованого ракетного удару найближчим часом або ж масованого “вітання” на День незалежності України в серпні”, - підсумував Олександр Коваленко.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по місту Миколаїв ввечері 19 липня пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та будівлю дитсадка.
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