Росія готує масштабну повітряну атаку: експерт проаналізував ракетні удари

Від початку липня російські терористи застосували 97 засобів ураження, з яких було збито 61.

У перші три тижні липня інтенсивність ракетних ударів російської терористичної армії була нижчою, ніж у червні. Це може свідчити про накопичення боєкомплекту для масованої повітряної атаки.

До такого висновку прийшов військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

За його підрахунками, у липні російські війська використовували таку номенклатуру та кількість ракетних засобів ураження на території України:

Х-101/555 – 22 (збито - 19);

(збито - 19); КРМБ "Калібр" — 14 (11);

(11); Х-59/69 — 24 (22);

(22); Х-47М2 "Кинджал" – 1 (1);

(1); 3М22 "Циркон" – 1 (0);

(0); Х-22 — 2 (0);

(0); Іскандер-М – 21 (4);

(4); Іскандер-К – 4 (1);

(1); Невстановлені засоби – 11 (3).

Загалом російські терористи застосували 97 засобів ураження, з яких було збито 61.

“При цьому найінтенсивніший день застосування ракетних засобів ураження був 8 липня, після чого в ніч проти 12 липня РОВ застосували 5 ракет Х-101/555 у комбінації з Shahed-131/136. Після цього уже протягом 10 днів застосування Х-101/555 не фіксувалося. Це може бути пов'язане із накопиченням боєкомплекту для чергового комбінованого удару”, - зазначив експерт.

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Він зауважив, що всі інші епізоди були одиничними обстрілами ракетами Х-59/69, 9М723 тощо.

Коваленко також відзначив, що місцем найінтенсивніших одноразових ударів став Київ, але в липні ракети також атакували Дніпропетровську, Харківську, Полтавську та Одеську області.

Водночас, як наголосив військовий оглядач, загальна інтенсивність ударів у перші три тижні липня була нижчою, ніж у червні.

“Ця тенденція насторожує і може свідчити про накопичення БК і підготовку до комбінованого ракетного удару найближчим часом або ж масованого “вітання” на День незалежності України в серпні”, - підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по місту Миколаїв ввечері 19 липня пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та будівлю дитсадка.

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