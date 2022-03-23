Росія хоче обстріляти власні міста, щоб звинуватити у цьому Україну - голова Харківської ВЦА

Дії росіян спрямовані винятково на дискредитацію України та наших захисників.

Російські окупанти можуть обстріляти власні міста, щоб звинуватити у цьому Україну.

Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

"Є інформація, що росіяни будуть атакувати свої території, особливо цивільні об’єкти, а потім звинувачувати у цьому Збройні сили України. Ці дії росіян спрямовані виключно на дискредитацію України та наших захисників. Не вірте брехні окупантів, довіряйте лише офіційній інформації. Збройні сили України ніколи не завдадуть ударів по об‘єктах цивільної інфраструктури та мирних жителях, як це роблять рашисти", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили нібито про обстріл двох сіл у Бєлгородському районі РФ, що поблизу Харківської області. Таким чином РФ може почати провокації, щоб оголосити про масову мобілізацію.

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