Росія готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики — МЗС України

Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки.

За даними української розвідки, напередодні зими Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України.

Про це у суботу, 21 вересня, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС і підстанції передачі, що є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

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"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ", - повідомив очільник МЗС.

Андрій Сибіга наголосив, що Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ, та нагадав, що українська формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки.

“Ми закликаємо всі міжнародні організації й держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста”, – звернувся до світової спільноти український міністр.

Нагадаємо, під час нічної атаки 20 вересня російський безпілотник Shahed пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції станції.

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