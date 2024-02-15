Росія готується до чергової масованої ракетної атаки — Гуменюк

Російські загарбники накопичують сили і готуються до чергової масованої ракетної атаки по Україні.

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Про це в етері телемарафону заявила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Конкретна дата масованого ракетного удару невідома, ймовірніше за все, вона невідома і самим росіянам, які будуть його виконувати. Але вони готуються і можуть застосувати подібну атаку", – сказала Гуменюк.

Вона повідомила, що Іран доставив у Росію чергові військові вантажі літаками.

Гуменюк зазначила, що після такої активно, зазвичай, починаються масовані атаки безпілотниками.

Вона зазначила, що Росія також накопичує ресурси для чергової масованої ракетної атаки на Україну, на це ворогу потрібно щонайменше 10 діб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гуменюк розповіла про проблеми у загарбників з ракетами "Калібр".

Крім того, ми раніше інформували, що у МВС пояснили, чому Росія вже кілька місяців не використовує морські ракетоносії.

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