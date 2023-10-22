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Нова хвиля терору Росії та удар по терміналу "Нової пошти": головні новини ночі 22 жовтня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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3649
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Нова хвиля терору Росії та удар по терміналу "Нової пошти": головні новини ночі 22 жовтня 2023 року

Наслідки ракетного удару по терміналу "Нової пошти" / Фото: Патрульна поліція Харківської області

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 22 жовтня 2023 року: 

  • Удар по терміналу "Нової пошти": всі загиблі були працівниками компанії Читати далі –>
  • У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА Читати далі –>
  • В ООН заявили про гуманітарну катастрофу у Секторі Гази Читати далі –>
  • Росія шукає прогалини в українській ППО перед зимовим ракетним терором - ISW Читати далі –>
  • Ексканцлер Німеччини Шредер зробив скандальну заяву про Крим Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
3649
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