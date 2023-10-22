Нова хвиля терору Росії та удар по терміналу "Нової пошти": головні новини ночі 22 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 22 жовтня 2023 року:
- Удар по терміналу "Нової пошти": всі загиблі були працівниками компанії Читати далі –>
- У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА Читати далі –>
- В ООН заявили про гуманітарну катастрофу у Секторі Гази Читати далі –>
- Росія шукає прогалини в українській ППО перед зимовим ракетним терором - ISW Читати далі –>
- Ексканцлер Німеччини Шредер зробив скандальну заяву про Крим Читати далі –>
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