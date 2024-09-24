Росія хоче атакувати три українські АЕС – Зеленський шокував заявою в ООН

За його словами, із наближенням третьої зими цієї війни, Росія знову намагається знищити українську енергетику.

Україна має докази про наміри російських окупантів вдарити по трьох наших АЕС напередодні зими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН.

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За словами глави держави, Україна має докази підготовки Росією атаки на українську енергетику, й зокрема на три атомні електростанції.

"Зараз, із наближенням третьої зими цієї війни, Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції, три з них, ми маємо цю інформацію і маємо докази цього. Якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що нічого з того, що ви цінуєте, для Москви не має значення. Цей вид російського цинізму продовжуватиме завдавати ударів, якщо йому дадуть хоч якесь місце у світі", – наголосив президент.

Зеленський нагадав, що Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, тому самостійно диктатор не зупиниться. Росію можна лише примусити до миру.

"І саме це потрібно – примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН", – підсумував глава держави.

Раніше президент Зеленський заявив, що РФ знімала АЕС України для можливих атак по них.

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