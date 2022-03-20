Росія хоче кидати на забій білорусів, що призведе до потрясінь у самій Білорусі, — експерт

Росія хоче кидати на забій білорусів, що призведе до потрясінь у самій Білорусі, — експерт

Росія хоче використати білоруських військових як гарматне м'ясо, тож будуть великі жертви. І це призведе до серйозних політичних потрясінь у самій Білорусі.

Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких на своїй сторінці у Facebook.

«Російське командування, яке навіть своїх солдатів кидає на забій, не зважаючи на втрати, до білорусів ставитиметься з ще більшою байдужістю. Неминучі й величезні втрати можуть призвести до серйозних політичних потрясінь у Білорусі, де режим самопроголошеного диктатора фактично тримається на соплях — у сенсі російських багнетів. Безпосередня участь збройних сил Білорусі у війні проти України з більшою імовірністю потягне негативні наслідки для лукашенківського режиму, ніж для України», — заявив Гладких.

Політолог вважає, що білоруси це розуміють. Тому маємо використовувати будь-яку можливість, щоб уникнути відправлення до України.

«Білоруські військові не можуть не розуміти, що війна проти України та українського народу не має нічого спільного із захистом білоруської держави та білоруського народу, присягу на вірність яким вони давали. І я не здивуюся, якщо значна частина військовослужбовців збройних сил Білорусі шукатимуть і використовуватимуть будь-яку можливість уникнути відправки в Україну для участі в кровопролитній війні, розв'язаної збожеволілими від своєї кровожерливості рашистами, для яких білоруси не більше, ніж гарматне м'ясо», — наголосив він.

Білоруським військовим не варто вшановувати свою честь ганьбою участі у війні проти Українського народу, резюмував Валентин Гладких.