Росія хоче розв'язати війну у всій Європі: експерт назвав основний стратегічний задум Путіна

Кремль хоче заморозити війну в Україні, наростити військовий потенціал, ще раз здійснити бліцкриг, а далі нападати на інші країни.

Росії потрібен час, від 3 до 8 років, для того, щоб наростити свій військовий потенціал, здійснити ще один бліцкриг в Україні, а також в Молдові та країнах Балтії.

Таку думку висловив директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа в інтерв’ю "Главреду".

За його словами, аби втілити свій задум і закріпити свої позиції на тимчасово окупованих територіях, РФ зараз намагається "заморозити" бойові дії і змусити Україну сісти за стіл переговорів. Якщо Росії вдасться закріпитися на окупованих територіях, то вона перетворить їх на такий собі "великий Донбас" і підтримуватиме конфлікт низької інтенсивності.

"Лінія фронту вже не 300 км, а розтягнулася до 1300 км. І цей широкий фронт буде тривати до тих пір, поки Росія не створить відповідні танкові, літакові дивізії та інше", – сказав Шуліпа.

Він додав, що для того, щоб наростити військовий потенціал, Кремлю потрібно від 3 до 8 років.

"Це те, що озвучував неформальний голос Генштабу Росії Михайло Ходаренок – їм потрібен час, від 3 до 8 років, для того, щоб вони змогли наростити свій військовий потенціал, постаратися обійти накладені на них санкції, створити армію в кількості 2 мільйонів людей, закласти в якості безповоротних втрат понад пів мільйона і здійснити щодо України, країн Балтії, Молдови швидкий бліцкриг щодо нападу, поставити під рушницю населення окупованих територій і після цього почати велику конвенційну війну у всій Європі. Це – основний стратегічний задум Путіна і його оточення", – вважає Шуліпа.

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