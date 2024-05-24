Росія хотіла взяти під контроль водопостачання Харкова — військовий ЗСУ

Ціллю російських загарбників на Харківщині під час наступу було створення певних екологічних катастроф.

Про це в етері Еспресо заявив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він зазначив, що те, що загарбникам вдалося на Харківщині до цього часу пройти вглиб української території десь на відстань до 3-5 км є спробою тактичного рівня виконання завдання.

"Росіяни мали завдання на півночі Харківщині просочитися малими групами й закріпитися до підходу основних сил, щоб створити ряд плацдармів. Їхнім завданням було вийти на відстань вогневого ураження в район Харкова й в перспективі охоплювати місто з флангів. Оскільки російського контингенту не вистачає на Харківщині, щоб в лоб атакувати Харків", - пояснив Тимочко.

Військовий зазначив, що ціллю росіян було Оскільське водосховище з розрахунком взяти під контроль і канал Сіверський Донець, який живіть водою агломерацію Краматорськ — Слов'янськ. Потім вони намагалися б просунутись в сторону Печенізького водосховища, щоб взяти під контроль постачання води у Харків.

"Тобто проглядалася ситуація, що росіяни хотіли створити певні підриви чи певні екологічні катастрофи. Також стояло завдання посіяти масштабну паніку в українському суспільстві", - додав Тимочко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ виконала тільки першу частину свого завдання на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія почала наступ на Харківщину раніше запланованого.

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