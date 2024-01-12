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Росія кидає мігрантів на м'ясні штурми: Тарнавський розповів про підготовку військ РФ

Росія кидає мігрантів на м'ясні штурми: Тарнавський розповів про підготовку військ РФ

Російські військові / Фото: Associated Press

Більшість трудових мігрантів та іноземців проходить максимум 10-тиденну загальновійськову підготовку.

Російські окупанти напередодні в операційній зоні ОСУВ Таврія авіаударів не завдавали. Проте росіяни здійснили 547 артобстрілів. Водночас іноземці, яких Кремль залучає до війни проти України, проходять  максимум 10-тиденну загальновійськову підготовку.

Про це повідомляє Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Більшість трудових мігрантів та іноземців, яких правдами і неправдами заманюють до російських збройних формувань, проходить максимум 10-тиденну загальновійськову підготовку. Втрати під час штурмів серед таких осіб дуже значні. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках”, - наголосив Олександр Тарнавський.

За його словами, минулої доби загальні втрати росіян склали 462 особи та 27 одиниць військової техніки.

Яку техніку спалили українські військові

  • П’ять танків.
  • Три ББМ.
  • Дві артсистеми.
  • 14 БпЛА. 
  • Три автомобілі. 

Крім того, було знищено два ворожих склади з боєприпасами. Ще три окупанти здалися в полон.

Нагадаємо, що в ОПУ відреагували на інформацію про "таємну зустріч" щодо мирного плану.

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