Росія кидає мігрантів на м'ясні штурми: Тарнавський розповів про підготовку військ РФ

Російські окупанти напередодні в операційній зоні ОСУВ Таврія авіаударів не завдавали. Проте росіяни здійснили 547 артобстрілів. Водночас іноземці, яких Кремль залучає до війни проти України, проходять максимум 10-тиденну загальновійськову підготовку.

Про це повідомляє Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Більшість трудових мігрантів та іноземців, яких правдами і неправдами заманюють до російських збройних формувань, проходить максимум 10-тиденну загальновійськову підготовку. Втрати під час штурмів серед таких осіб дуже значні. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках”, - наголосив Олександр Тарнавський.

За його словами, минулої доби загальні втрати росіян склали 462 особи та 27 одиниць військової техніки.

Яку техніку спалили українські військові

П’ять танків.

Три ББМ.

Дві артсистеми.

14 БпЛА.

Три автомобілі.

Крім того, було знищено два ворожих склади з боєприпасами. Ще три окупанти здалися в полон.

Нагадаємо, що в ОПУ відреагували на інформацію про "таємну зустріч" щодо мирного плану.

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