Росія кидає всі сили та ресурси на "остаточне вирішення українського питання" - Данілов

Росія не розглядає жодного варіанту існування світу, в якому буде незалежна та суверенна Україна.

Росія дуже швидко проходить усі етапи руйнації України, які раніше вона застосовувала століттями.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у колонці для NV.

Данілов переконаний, що Росія не розглядає жодного варіанту існування світу, в якому буде незалежна та суверенна Україна.

"Для Путіна єдиний прийнятний формат — це остаточна, раз і назавжди, ліквідація "українського питання". Всі рішення ухвалені і вони кінцеві. Всі інше — ілюзія самообману", — зазначив секретар РНБО.

Він зазначив, що Росія викладає всі свої зусилля та ресурси на одну єдину ціль — ліквідацію всього українського.

"В експрес-режимі проходить усі етапи спроб руйнації України, які вона впроваджувала століттями", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО заявив, що Кремль націлений на фізичне знищення українців, захоплення їх території, та перевиховання дітей, яких депортували до РФ.

"Українці давно зрозуміли, з ким мають справу, і бачать справжні плани і наміри Москви, натомість прозріння Заходу відбувається значно повільніше" - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський політтехнолог Джейсон Джей Смарт заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли відбудеться якась зміна в Кремлі. Поки там Володимир Путін – цього не станеться.

Крім того, ми раніше інформували, що у ГУР озвучили головні провали режиму Путіна в Україні.

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