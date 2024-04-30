"Росія - колхоз": пропагандисти РФ образились на дівчину з Донецька, яка яскраво описала стан речей в країні

Дівчина начебто має громадянство РФ. Відвідавши Росію, вона заявила, що в Донецьку живуть найгарніші люди - українці.

Російські пропагандисти почали лаятися на дівчину з Донецька, яка відвідала Росію та сказала, що вона - “колхоз”. Водночас блогерка заявила, що у Донецьку живуть найкращі люди - українці.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

Як зазначається, російський “Z-патріот” та пропагандист “Мардан” обурений тим, що блогерка з Донецька відвідала Росію та заявила, що справи в ній, м’яко кажучи, не дуже.

“Тобто український Донецьк навіть після 10 років окупації та деградації виглядає все одно на порядок краще за “процвітаючу російську глибинку”, - наголосив Денис Казанський.

Сама ж дівчина начебто має громадянство РФ. Відвідавши Росію, вона заявила, що в Донецьку живуть найгарніші люди - українці.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, що у Донецьку помер американець Рассел Бентлі із позивним "Техас", який від 2014 року воював на боці окупантів та працював на російську пропаганду.

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