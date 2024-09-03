Росія масовано атакувала залізницю у двох областях

Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух.

У ніч проти 3 вересня Росія цілеспрямовано обстріляла залізницю у Сумській та Дніпропетровській областях.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

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Зазначається, що були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, минулося без жертв.

Попри атаку ворога, жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух.

"А вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника "Укрзалізниці" – машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками. Залізничник і його дружина, працівниця первинної профспілки, дістали поранення та були доправлені до лікарні", — додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, Росія завдала ракетно-дронового удару по Україні вночі 3 вересня. Скільки цілей збила ППО — читайте ТУТ.

Новини ТСН 12:00 3 вересня. Вибухи у 8 областях, “ляпас” від Путіна і зміна імені копійці

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