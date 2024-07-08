Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія масовано атакує ракетами: на Київщині чути вибухи

Росія масовано атакує ракетами: на Київщині чути вибухи

Вибухи на Київщині. Ілюстративне / Фото: Associated Press

Повітряна тривога по всій Україні триває.

У понеділок, 8 липня, під час тривоги у Київській області чути вибухи. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє Київська ОВА.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Станом на зараз більше інформації немає.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Кривому Розі сталися вибухи.

Російська ФСБ заявила, що запобігла викраденню Україною стратегічного бомбардувальника

Російська ФСБ заявила, що запобігла викраденню Україною стратегічного бомбардувальника

Читайте провідні новини на сьогодні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація