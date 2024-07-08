Росія масовано атакує ракетами: на Київщині чути вибухи

У понеділок, 8 липня, під час тривоги у Київській області чути вибухи. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Станом на зараз більше інформації немає.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Кривому Розі сталися вибухи.

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