Росія масовано завдала удару по Запоріжжю: показали фото та відео наслідків

За останніми даними, до медиків звернулися одинадцять людей.
У Мережі показали фото та відео наслідків після масованої атаки Росії керованими авіаційними бомбами (КАБами) у Запоріжжі.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував відео, як тривають рятувальні роботи на місцях "прильотів".
На кадрах видно декілька займань, напівзруйновані житлові будинки, згорілі автомобілі, які ще тліють, вибиті вікна. За його словами, росіяни завдлаи по місту понад 10 ударів. За останніми даними, до медиків звернулися одинадцять людей - два чоловіка та дев’ять жінок, найстаршій з яких - 83 роки.
"29 вересня з 5:25 до 6:00 години ранку ворог наніс наймасованіших авіаційних ударів по місту Запоріжжю. Попередньо, у результаті подій 4 людей були поранені, з них один врятований", - розповіли рятувальники.
Нагадаємо, 29 вересня росіяни зрання обстріляли КАБами Запоріжжя. Є потерпілі.
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