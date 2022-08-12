Росія має допустити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС - Україна на Радбезі ООН

Представник Росії при ООН має заявити, що РФ негайно і беззастережно допускає місію під керівництвом МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Про це сказав постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, звертаючись до російської делегації, - пише Укрінформ.

Він також закликав Москву розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєнні зі станції.

Він нагадав, що в четвер обстріл ЗАЕС поставив під пряму загрозу як об'єкти станції, так і персонал.

Кислиця також розповів про напад на ЗАЕС 6 серпня, коли близько 500 російських окупантів, присутніх на об'єкті в момент обстрілу, заздалегідь сховалися в укритті. російська військова техніка, розгорнута на АЕС, також була захована в енергоблоках першого і другого реакторів.

Внаслідок обстрілу, нагадав Кислиця, були пошкоджені три детектори радіаційного контролю на майданчику сухого сховища відпрацьованого палива, що унеможливлює раннє виявлення і своєчасне реагування в разі погіршення радіаційної ситуації або викиду радіації з контейнерів, де воно зберігається.

Росія повинна негайно припинити всі дії проти ядерних об'єктів в Україні й повернути українській стороні контроль над усіма захопленими ядерними об'єктами.

Україна вітає готовність генерального директора МАГАТЕ направити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС, підкреслив він, додавши, що до її складу слід включити військових експертів ООН.

«Ніхто з нас не може зупинити вітер, якщо він несе радіацію. Але разом ми здатні зупинити терористичну державу», - резюмував постпред.

Раніше Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, заявив, що РФ перейшла до відвертого ядерного шантажу.

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