Росія має конкретний план, як зірвати Саміт миру: Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має конкретний план, як зірвати Саміт миру. Про це свідчать дані розвідки, на які посилається голова держави.

Про це він розповів під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні.

За його словами, розвідка має дані щодо плану Росії, яка хоче зірвати Саміт миру. Мета Кремля зменшити участь країн та як діяти, щоб миру не було ще довше.

“Ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру. Ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права. Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Україна готує нові договори про гарантії безпеки.

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