Росія має найкращі результати у промиванні мізків: Жорін влучно висловився про вибори в Грузії

Заступник командира 3-ї ОШБр майор Максим Жорін висловився про результати парламентських виборів, які відбулися 26 жовтня в Грузії і стали водорозділом для країни щодо вектору її руху - до ЄС і НАТО чи до Росії. За словами Жоріна у виборі провладної партії "Грузинська мрія", що лідирувала на виборах з 53% голосів, немає логіки, є лише вплив пропаганди.

Про це Максим Жорін написав 28 жовтня.

"Досить сумно спостерігати за подіями в Грузії, за тим, наскільки сильно російська пропаганда вплинула на настрої в цій країні. Особливо знаючи думку справжніх патріотів цієї держави - грузинських добровольців, які сьогодні воюють проти РФ в Україні", - сказав майор.

Воджночас він зазначив, що Росія зазнає значних втрат, і не лише людських.

"Як би там не було, "рашке" нелегко вести війну з нами. У них величезні втрати, які стають все більш відчутними навіть для них. Вони витрачають купу грошей, що також не може пройти непомітно. Для всіх, у кого рф забрала території, зараз чи не найкращий час їх повернути", - додав Жорін.

Він наголосив, що результати виборів в Грузії - це свідчення впливу російської пропаганди.

"Та найкращі результати Росія має у промивці мізків. Частина Грузії окупована, а грузини не те, що не намагаються її забрати - вони обирають проросійський курс. Тут немає логіки, є лише вплив пропаганди", - додав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 28 жовтня. ДЕКІЛЬКА ХВИЛЬ АТАК НА ХАРКІВ! Грузія готується до ПРОТЕСТІВ

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