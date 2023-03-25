“Росія має програти”: Зеленський назвав умову гарантії від нових агресій

Держава-агресорка стала ще більш ізольованою, а становище ворога - більш безнадійним.

Президент України Володимир Зеленський розповів про міжнародну підтримку, яку надають держави-партнери України для протистояння російській агресії, та рішення уряду щодо допомоги українській армії та повоєнної відбудови.

Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні у суботу, 25 березня.

“Крок за кроком робимо все можливе й усюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом. Росія має програти на полі бою, в економіці, в міжнародних відносинах, у своїх намаганнях підмінити історичну правду якимись імперськими міфами. Кремль програє у своїх намаганнях духовно поневолити наших людей”, - підкреслив президент.

За його словами, саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз.

Про міжнародну допомогу

Володимир Зеленський нагадав, що цього тижня було ухвалено рішення про нові пакети оборонної підтримки від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини.

“Шведський парламент затвердив уже 11-й пакет оборонної підтримки України. Є безпековий пакет і загалом сильні домовленості з Японією – ще раз хочу подякувати пану прем’єр-міністру Кішіді за продуктивний візит”, - відзначив український лідер.

Окрім того, півтора мільярда євро макрофіну від ЄС вже надійшли на рахунки Національного банку. А уряд Хорватії ухвалив програму щодо лікування й реабілітації наших поранених воїнів.

Про покарання для Росії

Зеленський відзначив, що на міжнародній арені відбувається захист історичної справедливості для українців. Зокрема, Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Окрім того, ще одна країна підтримала необхідність покарання Росії за воєнні злочини - Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу.

“Окремо відзначу співпрацю з Міжнародним кримінальним судом. Цей тиждень дав Україні угоду про відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду”, - нагадав президент.

Про дрони для армії

Володимир Зеленський повідомив про важливі рішення українського уряду, які були ухвалені на цьому тижні.

“Зокрема, відзначу рішення, яке активізує виробництво безпілотників. Загалом цього року як мінімум 20 мільярдів гривень буде спрямовано на закупівлю дронів для наших воїнів. І це не межа”, - наголосив президент.

Про повоєнну відбудову

Окрім того, за словами президента, уряд ухвалив нові рішення щодо повоєнної відбудови.

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“Спектр потреб дуже широкий. Усюди, де був цього тижня у відрядженнях, запити вимагають значних ресурсів. Ми знайдемо ці ресурси. Херсонщина, Харківщина, Донеччина і кожен інший регіон, який постраждав від бойових дій, – усі повернуться до нормального життя”, - пообіцяв президент.

На завершення Володимир Зеленський привітав з професійним днем працівників Служби безпеки України, які усіма силами наближають українську перемогу та захищають наших людей. А також повідомив про завершення навчання офіцерів Національної гвардії, Військово-Морських сил і армії і подякував викладацькому складу за цю роботу.

“Вірю, що цьогорічний випуск примножить славу України й посилить усіх нас – усю державу”, - наголосив він.

Зеленський повідомив гарні новини: звернення від 25 березня

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може йти на компроміс із Росією, тому що саме Володимир Путін винен у тяжких воєнних злочинах на території нашої держави.

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