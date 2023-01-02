Росія має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї: у розвідці розповіли про її відстеження

В ГУР МО кажуть, що постійно тримають на контролі ядерну складову Збройних сил РФ.

Росія має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї. Як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно стежить за її переміщенням.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі національного телемарафону, передає пресслужба ГУР.

"По-перше, ми знаємо усі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відслідковуємо всі переміщення всіх носіїв. Ми стежимо за активними заходами, які може проводити чи проводить дванадцяте головне управління міністерства оборони рф. Саме воно відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї", — зазначив Вадим Скібіцький.

Воєнна розвідка України має досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи від 2014-го року і раніше, кажуть в ГУР.

"Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Через це ГУР МО України постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил росії", – наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Ядерна зброя РФ

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що Путін втягує Олександра Лукашенка в ядерний шантаж, і саме для цього очільник РФ літав до Мінська.

За словами білоруського опозиціонера та міністр культури Білорусі у 2009−2012 роках Павла Латушка, Путін готується розмістити ядерну зброю в Білорусі, але він не довірить ядерну зброю Лукашенку, а лише розмістить її в РБ і "вона перебуватиме під контролем російських військово-космічних сил, сил ядерного стримування". Латушко також зауважив, що Лукашенко не заперечує проти розміщення ядерної зброї, бо вважає, що це підвищить його рейтинг і гарантує довічну владу.

Зі слів секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, Росія припинила відверто погрожувати світу ядерною війною після зауважень з Китаю.

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