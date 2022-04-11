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Росія мобілізує всі зусилля, щоб припинити постачання зброї в Україну - Кулеба

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22к
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Росія мобілізує всі зусилля, щоб припинити постачання зброї в Україну - Кулеба

Зенітний ракетний комплекс С-300ПТ / commons.wikimedia.org

РФ запустила кампанію з дезінфрмації щодо України.

Закордонні партнери продовжують постачання зброї в Україну. Через це Росія усіляко намагається завадити цьому процесу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія знає, що постачання зброї є важливим для України, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати його. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому", - написав у своєму твітері міністр.

Нагадаємо, що міноборони РФ заявили, що нібито російські війська знищили системи протиповітряної оборони (ППО) С-300, зокрема і ту, яку Україні передала Словаччина. Але словацька сторона спростувала цю інформацію, назвавши її обманом..

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