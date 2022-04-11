Росія мобілізує всі зусилля, щоб припинити постачання зброї в Україну - Кулеба

РФ запустила кампанію з дезінфрмації щодо України.

Закордонні партнери продовжують постачання зброї в Україну. Через це Росія усіляко намагається завадити цьому процесу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія знає, що постачання зброї є важливим для України, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати його. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому", - написав у своєму твітері міністр.

Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022

Нагадаємо, що міноборони РФ заявили, що нібито російські війська знищили системи протиповітряної оборони (ППО) С-300, зокрема і ту, яку Україні передала Словаччина. Але словацька сторона спростувала цю інформацію, назвавши її обманом..