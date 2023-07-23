Росія модернізувала ракети X-22 та "Онікс": у розвідці попередили про небезпеку

За словами Скібіцького, тепер ракета Х-22 по суті вже стала Х-32.

Країна-терористка Росія модернізувала ракети Х-22 та "Онікс" та відновила використання комплексів "Бал", "Бастіон".

Про це повідомив в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна" представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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За його словами, тепер ракета Х-22 по суті вже стала Х-32 (російська крилата ракета повітряного базування класу "повітря-поверхня" дальністю до 1000 км і швидкістю 4-5,4 тис. км/год - ред.) Крім того, Скібіцький наголосив, що розвідка має інформацією щодо модернізації і ракет "Оніксів".

"Минулого року вони могли за один удар використовувати від 80 до 100-110 крилатих ракет одного типу. Наприклад, Х-101. Зараз такої можливості вони не мають. Восени вони дуже часто обстрілювали Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Тоді було дуже багато саме підривів, а не влучань", - сказав він.

У ГУР також додали, що після модернізації окупаційні війська знову відновили використання комплексів "Бал", "Бастіон". Їх вони застосовують проти цивільних.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй відреагувала на ракетні удари по Одесі 23 липня, втім, і жодного слова не згадала про Росію.

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