Росія могла отримати обмежену кількість реактивних "Шахедів" - Згурець

Армія РФ могла отримати обмежену кількість іранських реактивних БПЛА Shahed 238.

Про це розповів аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

За його словами, перша інформація про реактивний Shahed зʼявилась в листопаді.

"В грудні ми цей зразок по фото вже аналізували. Тому можна припустити, що певну обмежену партію таких БПЛА Росія могла отримати. Я думаю, що через кілька днів ми будемо мати більш детальну інформацію про цей БПЛА. Оскільки, сьогодні всі експерти оперують лише уламками реактивного дрона Shahed 238", - повідомив Згурець.

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Також експерт додав, що БПЛА Shahed 238 має менші габарити, ніж його попередник.

"З реактивним двигуном цей БПЛА може дійсно може розвивати швидкість від 400 до 600 км на годину. Бойова частина Shahed 238 не мінялась в межах 40 кг. Тому насамперед ризик полягає в тому, що таку ціль, яка є швидшою, доведеться збивати за допомогою ПЗРК та інших систем, а не кулеметних груп", - додав він.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилася інформація про те, що на території України було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном.

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