Росія могла розмістити у Криму тактичну ядерну зброю: на це вказують дві ознаки

За даними експертів, на облаштування тактичної ядерної зброї у Криму вказує те, що на півострові відновлена інфраструктура для підтримки функціонування такої зброї та створений спеціальний підрозділ ЗС РФ.

Про це розповіла гендиректорка Центру оборонних стратегій Аліна Фролова під час брифінгу.

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"Щодо потенційного розміщення там тактичної ядерної зброї, чому такі побоювання є? Тому що в Криму відновлено інфраструктуру, яка підтримує функціонування такої зброї. І навіть створено спеціальний підрозділ у російській армії, який має займатися обслуговуванням таких військових об'єктів на території Криму", – наголосила Фролова.

Нагадаємо, Росія боїться нових ударів по окупованому Криму. Для цього вона виводить свою авіацію із півострова, а системи протиповітряної обоони стягує. Згідно із секретним звітом НАТО, частину літаків Росія перекидає назад на свою територію, інші - розкидає по цілому півострову.

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