Росія могла застосувати у Маріуполі змішаний з хімікатами сльозогінний газ - постпред США в ОБСЄ

Росія могла застосувати у Маріуполі змішаний з хімікатами сльозогінний газ - постпред США в ОБСЄ

Такий сценарій непокоїть американську сторону вже тривалий час.

Російські війська під час атаки на Маріуполь могли застосовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, - інформує Укрінформ.

"Наразі ми вивчаємо повідомлення про те, що російські війська застосували хімічні речовини під час атаки на Маріуполь. Є достовірна інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами, які могли б викликати сильніші симптоми, щоб ослабити й вивести з ладу українських бійців та цивільних у рамках своєї агресивної кампанії із захоплення Маріуполя", - зауважив він.

Такий сценарій непокоїть американську сторону вже тривалий час, і нього вона неодноразово попереджала світ.

"Зараз ми повинні терміново зібрати докази, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності за те, що цілком може бути черговим воєнним злочином в Україні", - додав він.

Очільник місії США в ОБСЄ вказав на важливість того, щоб інформація про ймовірні російські воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, зібрана експертною місією у рамках Московського механізму ОБСЄ, була передана до "відповідних механізмів притягнення до відповідальності, а також національних, регіональних та/або міжнародних судів чи трибуналів, які мають або можуть мати юрисдикцію в майбутньому".

Нагадаємо, 11 квітня 2022 року полк "Азов" повідомив, що російські окупанти в Маріуполі скинули з безпілотника невідому отруйну речовину.

У постраждалих спостерігалася дихальна недостатність і порушення координації.

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