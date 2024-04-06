Росія могла збити свій Су-27 над Кримом у березні - розвідка Британії

Між російськими військами немає координації.
РФ могла збити свій літак Су-27 над Кримом наприкінці березня.
Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії.
Як тоді повідомили в РФ, літак Су-27, який діяв над Кримом, був збитий російською ППО внаслідок "дружнього вогню". Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сталася технічна несправність, а пілот вижив.
Як зазначають британські аналітики, 24 березня Україна завдала ударів по об'єктах Чорноморського флоту та у Севастополі. Це могло спонукати росіян привести ППО у підвищену готовність.
"Існує реальна ймовірність того, що зростання тиску і напруги серед російських операторів ППО, викликане страхом перед подальшими діями України, призведе не до технічної проблеми, а до того, що вони ненавмисно задіють своїх власних пілотів і літаки", - йдеться у зведенні.
Розвідка додала, що подібні випадки підтверджують вплив дій України.
Нагадаємо, вранці 12 березня в Мережі поширилася інформація про знищення російського винищувача Су-27 у Бєлгородській області. В ГУР прокоментували чутки.
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