Росія може атакувати цивільні кораблі у Чорному морі – МЗС Великої Британії

Так, Росія може посилити свою кампанію зі знищення експорту продовольства з України, націлившись на цивільні кораблі в Чорному морі.

Про це заявив голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Ми висвітлимо цю недобросовісну поведінку в РБ ООН. Росія повинна припинити тримати в заручниках глобальні поставки продовольства і повернутися до угоди", – акцентував він.

Нагадаємо, 17 липня закінчився термін дії зернової угоди між Україною, Туреччиною та Росією. Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка виходить з неї.

Рішення прокоментував глава Туреччини Реджеп Ердоган. Він зауважив, що обговорить це питання з Володимиром Путіним у серпні.

Дмитро Кулеба наголосив, що держави-члени ООН мають твердо вимагати від Росії відновлення участі в угоді. "Голодні ігри" слід негайно негайно припинити.

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