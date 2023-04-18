Росія може готувати масовану атаку на Одесу: в ЗСУ назвали дати

Країна-агресорка Росія може готувати масований удар по Одесі на 2 травня. Протягом останнього часу окупанти не здійснювали атак по регіону.

Про це під час брифінгу розповіла керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише "УНІАН".

"Не можна виключати, що вони (росіяни - Ред.) готують відстрочений ракетний удар, типу шокового впливу. Ми пам’ятаємо, що для Одеси є знаковими датами 2 травня та 9 травня. Це дати, до яких ворог може підготуватися ретельно", - висловилася Гуменюк.

За її словами, також відсутність обстрілів Одеси може бути викликана потужним штормом у Чорному морі та браком ракет в окупантів.

Нагадаємо, раніше у Збройних силах України інформували, що російська армія може готувати ракетний удар по Україні на Великдень. Крім того, речник Повітряних сил Юрій Ігнат, що можливі провокації РФ і в перші дні травня.

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