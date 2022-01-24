Росія може напасти на Україну в лютому: командувач ООС назвав потенційну дату

Росія може напасти на Україну в лютому: командувач ООС назвав потенційну дату

Наразі безпекова ситуація на кордонах України та Росії загострюється.

Російська Федерація може почати широкомасштабне вторгнення до України після завершення зимових Олімпійський ігор - 20 лютого.

Таку думку висловив командувач ООС Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times.

За його словами, на військовій базі в Попасній, поблизу лінії фронту, Росія розмістила 54 бойові тактичні групи, у тому числі 36 балістичних ракет середньої дальності "Іскандер", деякі з яких, за його даними, перебувають в зоні дії Києва.

"Серед різних сценаріїв - 20 лютого - відзначається як потенційна дата початку вторгнення. Саме тоді закінчуються зимові Олімпійські ігри в Пекіні, і 69-річний президент Путін, який прагне залишитися в хороших відносинах з Китаєм, не бажає заплямувати цю подію", - сказав Павлюк.

Також, як він зазначив, після 20 лютого завершуються спільні російсько-білоруські навчанння на кордоні України.

Варто зазначити, через загрозу вторгнення військ Росії Рада національної безпеки і оборони України збирається на екстрене засідання на понеділок, 24 січня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.