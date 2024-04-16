Росія може отримати від Ірану новий вид зброї: про що йдеться

РФ може отримати від Ірану установки для 130-міліметрових снарядів.

Іран передає російським окупантам 130-міліметрові снаряди, якими військові злочинці б’ють по українських позиціях. Водночас РФ намагається це приховати.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Так, експерт оприлюднив на своїй сторінці фото артилерійського снаряда окупантів. На фото видно 130-міліметровий боєприпас для гармати корпусної артилерії М-46.

“Ці гармати вироблялися від 1948 року і мали високу дальність стрілянини, залежно від типу боєприпасу. В радянській номенклатурі боєприпасів найдалекобійнішими були 53-ВОФ-482В та 3ВОФ43 з дальністю пострілу 27,5 км. Від певного часу почала знімати зі зберігання М-46, щоб добитися за допомогою буксированої артилерії паритету з українськими артсистемами, що передаються міжнародними партнерами”, - пояснив Олександр Коваленко.

Він також додав, що найцікавіше - це те, що цей снаряд не радянський, а іранський. Хоча окупанти намагаються видати його за китайський.

“Тобто Іран, окрім усієї іншої, на сьогоднішній день верифікованої номенклатури БК (152-мм, 122-мм, 122-мм реактивні снаряди, 120-мм міни), передає Росії ще й 130-мм снаряди. Окремо хочу звернути увагу, що Іран мав на озброєнні одну з найчисленніших артилерійських компонентів з М-46 - близько тисячі стволів. А тому не виключено, що в перспективі до Росії можуть вирушити в деякій кількості й гармати”, - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання "української кризи", але лише за умови участі і України, і Росії.

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