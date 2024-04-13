Росія може перемогти у війні цього року без захоплення нових територій — BBC

Російські загарбники можуть здобути перемогу у війні проти України вже цього року, навіть без прориву фронту та захоплення нових території.

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Окупанти можуть зламати волю українців до подальшої боротьби, пише видання BBC.

Видання посилається на думку генерала Річарда Берронса, колишнього командувача Об'єднаних сил Великої Британії, який заявив, що існує "серйозний ризик" поразки України у війні вже цього року.

"Україна може відчути, що не може перемогти. [Це станеться], коли справа дійде до запитання, чому люди повинні продовжувати битися і вмирати, лише щоб захистити те, що неможливо захистити" – каже Берронс.

Він заявив, що українське суспільство ще не підійшло до цієї критичної точки, однак росіяни прагнуть скористатись скрутним становищем ЗСУ, які відчувають гостру нестачу озброєнь.

Якщо російська армія зможе десь прорватися, то це стане потужним ударом по моральному стану українців.

В свою чергу старший науковий співробітник аналітичного центру Вайтхолл (Британія) Джек Вотлінг заявив, що Росія не прагне зайняти нові території, а зламати волю українців до спротиву, та переконати в цьому її прихильників на Заході.

Вотлінг наголошує, що літній наступ росіян у будь-якому випадку "не призведе до рішучого завершення конфлікту".

"Найбільш вірогідним результатом буде те, що Росія досягне успіхів, але не зуміє прорватися. Вона не має достатньо великих або хороших сил, щоб пробити весь шлях до річки Дніпро, але війна обернеться на користь Росії", – погоджується з аналітиком генерал Берронс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командир з Чечні пояснив, за яких умов з РФ можна говорити про кінець війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Подоляк назвав дві причини, які надають Росії стимул продовжувати війну.

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