Росія може перейти до реальних бойових дій на півдні України в будь-який час - Наєв

Росія може перейти до реальних бойових дій на півдні України в будь-який час - Наєв

За його словами, ЗСУ продовжують посилювати сухопутні та морські кордони південних регіонів.

Військові загрози з боку РФ на півдні України зростають. Росія може піти не тільки на загострення, але може перейти до реальних бойових дій в будь-який зручний для російського керівництва час.

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Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна

"Військові загрози з боку РФ на півдні України з кожним роком лише зростають. Сказати, що є прямі ознаки того, що РФ найближчим часом розпочне військову агресію, не можна. Однак стрімка мілітаризація окупованого півострова та створення надпотужної військової бази лише посилює загрози національній безпеці України у воєнній сфері. Крім того, досвід 2014 року свідчить про те, що РФ може піти не тільки на загострення, але може перейти до реальних бойових дій на Півдні України в будь-який зручний для російського керівництва час", - сказав Наєв та додав, що приводом для актуалізації зазначеного питання є початок роботи "Кримської платформи".

Водночас командувач Об'єднаних сил ЗСУ зазначив, що наразі ознак створення на окупованому півострові наступальних угруповань військ не виявлено. Проте, враховуючи досвід навчань, Росія досягла спроможностей з оперативного перекидання військ на великі відстані, що є черговим небезпечним чинником, зауважив Наєв та запевнив, що ЗСУ готові до реагування на будь-які загрози з кримського напрямку.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський допустив можливість повномасштабної війни з Росією. Утім, якщо це дійсно станеться, на думку українського лідера, це може стати найбільшою помилкою РФ.

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