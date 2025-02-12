Росія може розпочати вторгнення до двох країн НАТО 2025 року — Зеленський

Росія планує збільшити свою армію 2025 року на 12-15 дивізій, що складає близько 150 тисяч додаткових військових.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

За його словами, є висока ймовірність, що ці військові проходитимуть тренування на території Білорусі.

"І я просто хочу сказати, що сьогодні підтримка України — це виключно захист всієї Європи. Це вони себе захищають. І дуже важливо для нас також. Але ви повинні зрозуміти, якщо в Білорусі вони починають тренування військові — росіяни з білорусами, те з цього почалося повномасштабне вторгнення в нас 2022 року", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що якщо Росія почне тренування в Білорусі влітку або восени 2025 року, то після цього вона може розпочати повномасштабне вторгнення.

"І в цей момент у мене питання, а хто сказав, що вони почнуть повномасштабне вторгнення в Україну? Вони зможуть почати в Польщу, в Литву. Вони зможуть це почати. А якщо Путін хоче миру? Скажіть мені, якщо Путін хоче миру і хоче закінчення війни, і він готовий до діалогу, то для чого країна, у якій зараз великі проблеми з економікою, дуже великі проблеми з економікою через санкції тощо, збільшує на 150 тисяч свої сили, Збройні сили і буде їх тренувати в Росії і в Білорусі? Для чого? Для діалогу? Я думаю, що відповідь ні. Точно не для діалогу", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи зможе Європа гарантувати безпеку без США.

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