Росія може спробувати ще раз вдарити під Новий рік: Зеленський звернувся до українців

Хоч би що не планували окупанти, Україна вистоїть, каже глава держави.

Росія може ще раз атакувати Україну під Новий рік, щоб занурити країну у темряву, "але ми вистоїмо".

Про це сказав президент Україні Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 29 грудня.

"Дорогі українці! Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обовʼязково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне", - сказав глава держави.

Також президент подякував всіх захинсикам України.

"Дякую всім, хто воює за нашу незалежність", - сказав Зеленський.

У четвер, 29 грудня, російські війська масовано обстріляли Україну.

Українські сили ППО знищили 54 ракети з 64, які випустили окупанти, та 11 ударних дронів.

Станом на цей вечір 20 грудня внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі України відключення електрики є в більшості областей України. Особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі та області, у Херсоні й області, на Вінниччині і Закарпатті.

Також в результаті атаки пошкоджені житлові будинки і об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракет в окупантів стає дедалі менше. "Натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян", - зазначив він.

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