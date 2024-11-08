Росія може спробувати вбити керівництво України до інавгурації Трампа — The Economist

На тлі ймовірного повернення Дональда Трампа до Білого дому та посилення російського наступу на фронті експерти прогнозують різке загострення ситуації в Україні.

Росія може спробувати фізично ліквідувати українське керівництво до інавгурації нового президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Economist з посиланням на ексміністра закордонних справ України Вадима Пристайко.

"Вони спробують щось зробити: знищити енергомережу, спробувати вбити керівництво. Наступні три місяці будуть жахливими", - попередив дипломат.

Експерти пов'язують можливу ескалацію з бажанням Кремля посилити свої переговорні позиції перед інавгурацією Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв завершити війну за 24 години після вступу на посаду.

Ситуацію ускладнює те, що російські війська останнім часом досягли певних успіхів на фронті. Україна зазнала найбільших територіальних втрат з 2022 року - близько 620 квадратних кілометрів території. Путін вважає, що його сили перемагають, і може спробувати посилити тиск на Україну всіма можливими способами.

"Логічно, що він просуватиметься далі. Але військовий успіх — річ оманлива. Ви ніколи не можете бути впевнені, що станеться завтра", - прогнозує анонімний український силовик.

З початком зими Росія вже відновила масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Експерти очікують, що ці напади лише посилюватимуться, а терористичні дії проти керівництва держави можуть стати частиною загальної стратегії тиску на Київ.

Нагадаємо, за даними моніторингового ресурсу Deep State, у жовтні 2024 російські окупанти захопили близько 490 квадратних кілометрів української території, що стало найбільшим показником за 2024 рік.

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