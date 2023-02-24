"Росія може вичекати і завдати удару, коли всі нібито видихнуть": Гуменюк про нову ймовірну атаку РФ

Росія шукає нову тактику, спостерігає за реакцією українців та знає, що ми зосереджені на датах 23-24 лютого. Тому РФ може вичекати цей період і завдати удару, коли всі нібито видихнуть, каже Гуменюк. Утім ракетний обстріл і атака "шахедами" впродовж дня - не виключені.

Наразі російських ракетоносіїв у Чорному морі не зафіксовано, що може свідчити про їх підготовку до ударів. Ворог здатен на провокації як у річницю вторгнення, так і після 24 лютого. Наразі окупанти шукають нову тактику та спостерігають за реакцією української сторони на їхні провокації.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Критичних змін не відбулось, хоча корабельне угруповання ворога зменшилося ще на одну одиницю. Вони заходять в пункти базування для того, щоб укриватись від шторму, шторм не критичний, але все ж таки є. І це говорить про те, що спостерігати за надводною обстановкою будемо ще пильніше, оскільки вже впродовж кількох діб ракетоносіїв на службі в Чорному морі не зафіксовано. Це може свідчити про їх підготовку в пунктах базування для того, щоб спорядженими вийти на виконання бойової роботи", - сказала вона.

Також Гуменюк додала, що сили оборони наразі не зафіксували критичної активності ворожої авіації у своїй зоні відповідальності. "Але бачимо, що обстановка розвивається, і напередодні ворог досить активно застосовував, зокрема, і авіацію для розвідки, і безпілотну авіацію для збору даних уздовж лінії фронту", – сказала вона.

За словами Гуменюк, ворог відстежує не тільки дії Сил оборони, а й реакцію української сторони на те, як діє він.

"Ми говоримо про те, що, не спостерігаючи активності в морі, ми можемо сказати, що вони вишукують нову тактику. Цілком імовірне і застосування "шахедів" впродовж дня, абсолютно не виключена і ракетна атака. Крім того, можемо сказати, що усвідомлюючи, що ми зосереджені на датах 23-24 лютого, ворог може вичекати цей період і завдати удару, коли всі нібито видихнуть", – зазначила речниця.

Гуменюк закликала українців бути напоготові та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія планує завдати ракетного удару на роковини повномасштабного вторгнення до України. Атаки ворога очікуються 24 лютого, вони будуть такі ж, як і раніше.

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