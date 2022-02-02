Росія може використовувати кібератаки, аби дестабілізувати ситуацію в Україні — США

Протягом останнього десятиліття Росія використовувала кібератаки як ключовий компонент своєї сили.

Заступниця радника з національної безпеки США з кібернетичних і новітніх технологій Енн Нойбергер заявила, що Росія може використовувати кібератаки як метод дестабілізації ситуації в Україні для подальшого вторгнення до країни.

Про це вона сказала у середу, 2 лютого, під час зустрічі з європейськими колегами у Брюсселі, пише Reuters.

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"Ми попереджали протягом тижнів і місяців, публічно і приватно про потенційні атаки. Росіяни протягом останнього десятиліття використовували кіберзлочинність як ключовий компонент своєї сили, в тому числі й в Україні ", - заявила Нойбергер.

Слід зазначити, що представники ЄС та НАТО зібралися у Брюсселі спеціально для того, аби обговорити кібератаку на українські урядові сайти, яка сталася в грудні минулого року.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів України, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

Водночас очільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що від атаки загалом постраждало 22 сайти органів державної влади, для 6-ти з яких було завдано значної шкоди інформаційним системам. 70 сайтів було відключено за вказівкою співробітників Держспецзв'язку та Служби безпеки України. Протягом трьох днів інфраструктуру було відновлено. Важлива інформація втрачена не була.

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